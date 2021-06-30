Москва, , 12:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин решил привиться «Спутником V». Об этом 30 июня он заявил на прямой линии.

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«Конечно, я мог сделать любую из них, но как ни покажется странным, особенно я с врачами даже не советовался. Я смотрел и по своим знакомым, кто чего там делает… они, повторяю, обе хорошие. Вакцина «Вектора», как говорят, более продвинутая, но, как мне показалось, по своим знакомым, расскажу, чем руководствовался: действует она поменьше по времени. Хотя есть у неё свои преимущества», — заявил Путин.

«После неё вообще никаких побочных явлений, в том числе и нет подъёма температуры, нет никаких других побочных факторов. Но я всё-таки исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решения привиться «Спутником V», — указал он.