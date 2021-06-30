Якутск, , 12:34 — REGNUM На очередном пленарном заседании Государственного Собрания Якутии шестого созыва 30 июня народные депутаты первым вопросом рассмотрели вопрос об избрании председателя парламента республики.

Решением фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госсобрании на должность председателя парламента Якутии выдвинута кандидатура Алексея Еремеева — главы постоянного комитета по государственному строительству и законодательству.

Представляя кандидатуру, акцентировалось, что законопроекты, предлагаемые к рассмотрению комитетом Еремеева, отличаются юридической грамотностью, актуальностью и точностью формулировок. Кроме того, Алексей Еремеев, как руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании пятого созыва, имеет большой опыт межфракционного сотрудничества.

Фракции других политических партий в Госсобрании (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») также поддержали предложенную кандидатуру.

По результатам тайного голосования за Алексея Еремеева проголосовали 57 депутатов, против — 1.

Избранный председатель поблагодарил всех за поддержку и высказал ряд своих предложений, касающихся улучшения деятельности парламента.

По мнению Еремеева, необходимо, во-первых, значительно улучшить качество законопроектов, которые вносятся на пленарное заседание.

«За три года работы Госсобрания шестого созыва на пленарном заседании отклонено 9 проектов законов и 6 постановлений. Для сравнения: за весь пятый созыв было отклонено 5 нормативных актов, за четвертый — 3 нормативных акта, за третий — 8 нормативных актов. Мы прошли уже половину пути и в разы увеличили число отклоненных нормативных актов. Это говорит о том, что качество законодательной работы шестого созыва оставляет желать лучшего», — высказал своё мнение парламентарий.

Вторым важным приоритетным направлением предлагается усилить работу с федеральными органами власти.

«Для сравнения: в 2020 году в Госсобрание поступило 904 проекта федеральных нормативных актов, а мы отреагировали только на 57 (6,3%)», — привёл пример Алексей Еремеев и предложил активизировать работу в этом направлении, как единственному органу, который имеет право законодательной инициативы на федеральном уровне.

Также новый председатель предложил тщательно подумать над количеством проводимых мероприятий в парламенте.

«За шестой созыв проведено 25 парламентских слушаний, 93 правительственных часа, 88 круглых столов. За пятый созыв у нас проведено 30 парламентских слушаний, 42 правительственных часа, 66 круглых столов. По некоторым формам произошло увеличение количества в разы. Это не говорит о том, что не будем проводить такие формы работы. Нам надо максимально синхронизироваться с правительством Якутии, нам нужно тщательно продумать, чтобы эти работы, прописанные в Регламенте Ил Тумэна, приносили максимальную эффективность», — сказал депутат и добавил, что необходимо усилить работу с муниципалитетами по их законодательным инициативам.

Говоря о кандидатуре Алексея Еремеева, глава Якутии Айсен Николаев также выразил уверенность, что он сможет создать условия для консолидации всех позиций политических сил по ключевым для республики вопросам, обратит особое внимание на усиление представительских функций Госсобрания с участием всех фракций.