Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM На очередной сессии Народного хурала Бурятии депутаты устроили перепалку из-за выступления представителя КПРФ Баира Цыренова. Депутат обвинил исполнительные власти республики в том, что народ не хочет прививаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Народ, который вы хотите заставить прививаться силой, он в таком состоянии именно из-за вашего бездействия или ваших антинародных действий. В чём это заключается? В том, что этот народ не доверяет вам… И говорить, что народ у нас такой, надо заставить. Да вы сейчас допрыгаетесь», — заявил он.

В ходе эмоциональной речи у депутата выключили микрофон, после чего спикер парламента Владимир Павлов указал на регламент и тон выступающего. Затем, несмотря на требования представителя КПРФ включить ему микрофон, слово было передано депутату от «Единой России» Михаилу Гергенову.

Последний в связи с происходящим на сессии предложил коллегам поднять вопрос о свадьбе депутата от КПРФ Тимура Нимаева, который был проведён в нарушение ковидных запретов.

Подробнее: Бурятский депутат-коммунист объяснил свадьбу на фоне пандемии решением лам

«Может быть вызвать полицию и вывести из зала», — не выдержал в конце-концов депутат и обратился к спикеру из-за продолжающихся требований коммуниста вернуть ему микрофон.

На этом фоне Владимир Павлов объявил перерыв в сессии, пообещав Баиру Цыренову дать слово позже.