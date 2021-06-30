Москва, , 12:19 — REGNUM Соединенные Штаты не отказываются от своих планов по сдерживанию России и это негативным образом влияет на отношения двух стран. Об этом 30 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Никто — я имею в виду наших американских товарищей — не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что среди вопросов, которые поступают на прямую линия с президентом РФ Владимиром Путиным, связанных с международной тематикой «не так много».

«Международные дела, наверное, в меньшей степени интересуют россиян, судя по тем вопросам, которые мы видел», — уточнил Песков.

В то же время, он назвал российско-американские отношения «системообразующими с точки зрения международной стабильности, стратегической стабильности» и указал, что «какие-то вопросы» на эту тему есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ключевые вопросы президенту РФ Владимиру Путину поступают на тему развития страны и выхода из кризиса.