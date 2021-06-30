Киев, , 12:16 — REGNUM Столетний юбилей Коммунистической партии Китая — это знаменательная дата крупнейшей партии мира, говорится в поздравлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва).

Об этом 30 июня сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах — будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений», — отметили в политсиле.

В ОПЗЖ напомнили, что партия последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и КНР, и такое сотрудничество продолжается уже 10 лет. Также в партии заявили, что к огромному сожалению, партнёрство в настоящий момент разрушается украинской властью.

«Популистская риторика о свободном рынке с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием «Мотор Сич», — подчеркнули в политсиле.

Кроме того, указали в ОПЗЖ, украинская власть, массово и систематически ущемляя конституционные права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в целом, позволяет себе окончательно терять лицо, непрофессионально и безосновательно вмешиваясь во внутренние дела Китая.

«Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан», — убеждены в партии.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что выражают надежду, что провокационная, конфликтная политика, проводимая нынешней украинской властью и проявляющаяся при решении большинства как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов, не приведет к ухудшению отношений между украинским и китайским народами.

«Наша партия подтверждает свою неизменную позицию о значимости доверительного двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, а также непрерывного укрепления дружбы двух народов и по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая поздравляет КНР и желает дальнейших побед и свершений во всех сферах», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине проходит процесс перехода военно-промышленной компании «Мотор Сич» (находится в городе Запорожье) в государственную собственность. Ранее предприятие хотели купить китайские инвесторы, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через СБУ и СНБО аннулировали заключенные соглашения.