Берлин, , 12:14 — REGNUM Банковский сектор и критическая инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке, за которой якобы стоит хакерская группа Fancy Bear. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Как пишет издание, федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ подтвердило совершение кибератаки.

Западные спецслужбы считают её «местью за санкционную политику в отношении России», пишет Bild.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году генпрокуратура Германии объявила Дмитрия Бадина в международный розыск, полагая, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ РФ. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам и указывает на отсутствие каких-либо доказательств со стороны властей ФРГ.

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