Ярославль, 30 июня, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Подконтрольное мэрии Ярославля АО «Ярославские энергетические системы» заключило мировое соглашение с ООО «Ключ здоровья». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение арбитражного суда.

«Ключ здоровья» в Ярославле

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле возник скандал в связи с выдачей кредита в размере 7 млн рублей частному предприятию, которое занялось установкой в городе ларьков с питьевой водой. Представители оппозиции увидели в этом признаки лоббирования интересов частного бизнеса в ущерб интересам муниципального сектора экономики.

Вскоре выяснилось, что «Ключ здоровья» ещё и не платил по кредиту. «Ярославские энергосистемы» вынуждены были обратиться в суд. В июне стороны заключили мировое соглашение, по которому должник должен выплатить долг и проценты до 30 декабря 2021 года. Составлен график платежей.

30 июня вопрос кредита подняли депутаты муниципалитета на заседании комиссии по экономике. Депутаты пытались понять, почему предприятие, оказывающее услуги по передаче теплоэнергии, решило кредитовать никому не известное ООО и кто именно дал приказ выдать кредит. Директор «Ярославских энергосистем» Евгений Клейнбурд ушёл от ответа.

«Проведены все процедуры по вынесению данного решения по согласованию, по заключению договоров и так далее», — сказал Клейнбурд.

Неожиданно за «Ярославские энергосистемы» вступилась и контрольно-счётная палата города.

«Существует закон о коммерческой тайне и на предприятии разработано положение о коммерческой тайне. И данные вопросы, которые звучат на комиссии, они публичны, а сам закон он говорит о том, что это внутренняя коммерческая деятельность организации и если какие-то вопросы возникают, то их нужно рассматривать в индивидуальном особом порядке», — сказал аудитор КСП Андрей Васильев.

Депутаты не стали настаивать на более подробной информации. Но вопрос не закрыт — скорее всего, он станет предметом судебного разбирательства в ходе рассмотрения иска мэра Владимира Волкова к депутату Анатолию Каширину.