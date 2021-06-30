«Ярославские энергетические системы» примирились с «Ключом здоровья»
Ярославль, 30 июня, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Подконтрольное мэрии Ярославля АО «Ярославские энергетические системы» заключило мировое соглашение с ООО «Ключ здоровья». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение арбитражного суда.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле возник скандал в связи с выдачей кредита в размере 7 млн рублей частному предприятию, которое занялось установкой в городе ларьков с питьевой водой. Представители оппозиции увидели в этом признаки лоббирования интересов частного бизнеса в ущерб интересам муниципального сектора экономики.
Вскоре выяснилось, что «Ключ здоровья» ещё и не платил по кредиту. «Ярославские энергосистемы» вынуждены были обратиться в суд. В июне стороны заключили мировое соглашение, по которому должник должен выплатить долг и проценты до 30 декабря 2021 года. Составлен график платежей.
30 июня вопрос кредита подняли депутаты муниципалитета на заседании комиссии по экономике. Депутаты пытались понять, почему предприятие, оказывающее услуги по передаче теплоэнергии, решило кредитовать никому не известное ООО и кто именно дал приказ выдать кредит. Директор «Ярославских энергосистем» Евгений Клейнбурд ушёл от ответа.
Неожиданно за «Ярославские энергосистемы» вступилась и контрольно-счётная палата города.
Депутаты не стали настаивать на более подробной информации. Но вопрос не закрыт — скорее всего, он станет предметом судебного разбирательства в ходе рассмотрения иска мэра Владимира Волкова к депутату Анатолию Каширину.