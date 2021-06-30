Москва, , 12:03 — REGNUM Россия не является лидером по вопросам введения ограничений для иностранных граждан на своей территории, заявила 30 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала осуждение западными СМИ закона об ограничении оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан, который был принят в РФ.

«Как-то за кадром этого «праведного гнева» осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на «укрепление национальной безопасности», — написала она в своем телеграм-канале.

Так, уточнила она, новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев.

«Пионеры — все те же сторонники либерального делового оборота», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть участками земли на территории Крыма. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года.

Ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, включая Евпаторию, Керчь, Ялту, Судак и частично Севастополь.

По состоянию на 1 января 2021 года иностранцы владеют в Крыму 11 тыс. земельных участков. До того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для иностранцев на владение крымской землёй, таких участков насчитывалось 11,5 тыс.