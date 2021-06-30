Киев, 30 июня 2021, 12:05 — REGNUM Поражение сборной России по футболу более приятно, нежели победа украинской сборной. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 июня в комментарии журналисту новостного телеграм-канала PavlovskyNews.
Политик рассказал, что выиграл $300, угадав итог матча между сборными Украины и Швеции. Полученные деньги он якобы потратил на пиво для посетителей бара, в котором смотрел футбол.
Напомним, ранее стало известно, что российскому болельщику, который болел за Украину на стадионе в Глазго, порвали майку.
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