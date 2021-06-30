Киев, , 12:05 — REGNUM Поражение сборной России по футболу более приятно, нежели победа украинской сборной. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 июня в комментарии журналисту новостного телеграм-канала PavlovskyNews.

Политик рассказал, что выиграл $300, угадав итог матча между сборными Украины и Швеции. Полученные деньги он якобы потратил на пиво для посетителей бара, в котором смотрел футбол.

«Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам. Когда Россия проиграла, а Украина выиграла — это особенно круто», — добавил Арахамия.

Напомним, ранее стало известно, что российскому болельщику, который болел за Украину на стадионе в Глазго, порвали майку.

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