Прага, , 12:05 — REGNUM В настоящее время пока не собрано достаточного количества доказательств для возбуждения уголовного дело о взрывах во Врбетице в 2014 году. Об этом 30 июня заявил в интервью Чешскому радио начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции республики Иржи Мазанек.

«У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по этому делу.

Также Мазанек уточнил, что в сроках окончания расследования цента борьбы с организованной преступностью чешской полиции зависит от ряда международных правовых соглашений и потому, по его словам, «его трудно назвать».

«Если это будет конец (нынешнего) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю», — добавил он.

Кроме того, глава центра борьбы с организованной преступностью полиции Чехии указал, что следствие не получало информации по делу о взрывах во Врбетице от зарубежных спецслужб.

«Хочу, чтобы было ясно — это (данных о том, кто может быть связан с этим делом) мы ни от кого не получали. Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с (чешской) Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка)», — отметил Мазанек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Павел Земан покидает пост генерального прокурора Чехии из-за разногласий с министром юстиции страны Марией Бенешовой, в том числе — по делу о взрывах во Врбетице.