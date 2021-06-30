Мадрид, , 11:51 — REGNUM В Испании не будут проводить референдум о самоопределении Каталонии. Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Референдума о самоопределении не будет, если только те, кто за него выступает, не смогут убедить три пятых этой палаты изменить вторую статью конституции [о нерушимом единстве испанской нации], а затем испанцы одобрят эти изменения на [общенациональном] референдуме», — сказал Санчес.

По словам премьера, возглавляемая им Испанская социалистическая рабочая партия «никогда не согласится» с проведением референдума о статусе Каталонии.