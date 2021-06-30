Джакарта, 30 июня 2021, 11:50 — REGNUM В Индонезию доставят 14 миллионов доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia.
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Партию вакцины доставят в Индонезию днём 30 июня.
В настоящее время Индонезия получила 104,7 млн доз вакцины против коронавируса. В частности, Индонезия получила 94,5 млн доз вакцины Sinovac, 8,2 млн доз вакцины AstraZeneca и два млн доз вакцины Sinopharm.
Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Великобритании обсудили план поставки в Индонезию вакцины против коронавируса.
Подробнее в материале: Главы МИД Индонезии и Британии обсудили поставку вакцины от коронавируса