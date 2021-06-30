Топки, Кемеровская область, , 11:44 — REGNUM В кемеровском городе Топки прокуратура выявила нарушения в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Отмечается, что между муниципальным казённым учреждением и коммерческой организацией были заключены четыре договора на оказание услуг по очистке снега, выполнение работ по содержанию магистральных улиц общегородского значения, тротуаров, пешеходных дорожек, площадей и автопарковок. Несмотря на то, что работы были выполнены в полном объёме, учреждение не оплатило их в установленный срок. Задолженность составила 13 млн 381 тыс. руб.

Прокурор города внёс представления руководителю учреждения и главе администрации Топкинского муниципального округа, потребовав незамедлительно погасить задолженность.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность перед субъектом предпринимательской деятельности погашена в полном объёме», — уточнили в ведомстве.