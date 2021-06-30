Черкесск, , 11:41 — REGNUM В Карачаево-Черкессии назначен новый начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, эту должность занял Андрей Пархоменко.

На днях он был представлен главе республики Рашиду Темрезову. Нового главу управления Росгвардии по КЧР представил врио заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России по военно-политической работе, генерал-майор Михаил Романов.

Об Андрее Пархоменко известно, что он служил в МВД и Росгвардии, за что имеет награды, в том числе медаль «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой и 1-й степени. На службу в Карачаево-Черкесию прибыл из Ставропольского края, где был заместителем начальника краевого управления.