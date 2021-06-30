Севастополь, , 11:50 — REGNUM Учения на фоне маневров НАТО Sea Breeze в Черном море провели экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота ВМФ РФ. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ.

«В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля «Павел Державин», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно полетному заданию, вертолетчики морской авиации ЧФ во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре как в светлое, так и в темное время суток.

Также указывается, что одновременно была проведена тренировка корабельных расчетов, которые обеспечивают полеты винтокрылых машин, для того, чтобы проверить слаженность работы всех систем авиационных комплексов патрульного корабля.

«В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу корабля», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская дизельная подводная лодка «Колпино», которая способна применять ракеты «Калибр», на фоне учений НАТО Sea Breeze с участием США, а также других членов и партнеров альянса, провела в Черном море комплексные учения в подводном положении.