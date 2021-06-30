Кемерово, , 11:32 — REGNUM В Кемеровской области действующие ограничения, введённые ранее из-за коронавируса, продлены ещё на месяц. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 30 июня, на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, предложение главного государственного санитарного врача по Кузбассу, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции: продлить по 31 июля 2021 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе, подписанном губернатором Сергеем Цивилёвым.

Контроль за исполнением распоряжения глава региона оставил за собой.