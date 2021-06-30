Мадрид, , 11:35 — REGNUM Референдум о выходе Каталонии из состава Испании проводиться не будет. Об этом 30 июня заявил председатель испанского правительства Педро Санчес во время своего выступления в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента страны).

«Референдума о самоопределении (Каталонии) не будет, если только те, кто за него выступает, не смогут убедить три пятых этой палаты изменить вторую статью конституции (о нерушимом единстве испанской нации), а затем испанцы одобрят эти изменения на (общенациональном) референдуме», — приводит его слова газета El Mundo.

Также он уточнил, что Испанская социалистическая рабочая партия, в которой он является лидером, «никогда не согласится» на проведение такого референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания потребует отрицательный результат ПЦР-теста или полную вакцинацию для всех граждан, прибывающих из Великобритании.