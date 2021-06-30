Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания уходит в отставку с 1 июля. Об этом она 30 июня сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Глава ЦИК отметила, что могла бы еще занимать эту должность в течение двух лет, но считает, что в связи проводимой в стране избирательной реформой, нужно назначить нового руководителя ведомства.

«Уверена, что моё решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом», — написала Жвания.

Напомним, лидеры оппозиционных партий Грузии ранее обвинили Жвания в причастности к «фальсификации» итогов парламентских выборов 2020 года. Они требовали её отставки. Фальсификации не были доказаны, и Жвания на прошлой неделе заявила, что не собирается уходить с поста.

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