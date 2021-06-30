Брюссель, , 11:21 — REGNUM Европейская комиссия может начать судебный процесс против Польши из-за стремления Варшавы поставить конституцию республики выше европейского права. Об этом 30 июня сообщает Financial Times.

Отмечается, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пообещал дать решительный отпор многочисленным судебным искам со стороны членов ЕС, которые выступили против верховенства права союза. Он предупредил, что такие действия «могут разрушить сам союз».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2021 года Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза.

В решении Суда ЕС говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности.

Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.