Ярославль, 30 июня, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 38-летняя жительница Борисоглебского района Ярославской области обманула 61-летнего мужчину из Магадана на 700 тысяч рублей, пользуясь приложением для знакомств. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Pixabay.com Телефон

С января по декабрь 2018 года обвиняемая зарегистрировалась в приложении для знакомств, изменив имя и поставив в профиль чужую фотографию. Там она нашла мужчину, у которого был размещён пост о том, что ранее его обманула девушка, с которой он познакомился в этом приложении и похитила у него деньги.

Жительница Ярославской области написала мужчине, представившись сотрудником правоохранительных органов.

«Обвиняемая написала мужчине и рассказала, что однажды была обманута таким же образом, после этого у них началось общение. Сообщила потерпевшему, что, находясь в служебной командировке в г. Москве, якобы сумела найти обманувшую его девушку, и она готова вернуть ему деньги, продав квартиру. Под предлогом содействия в возврате долга, продаже квартиры и оформлении документов обвиняемая завладела денежными средствами потерпевшего в сумме 619 тысяч рублей, которые он переводил ей на протяжении нескольких месяцев различными суммами», — рассказали в пресс-службе МВД.

Помимо этого женщина в ходе общения узнала, что мужчина общался с неизвестной девушкой и у него были серьёзные намерения, но со временем контакт был потерян.

«Обвиняемая воспользовалась этой информацией, сообщила потерпевшему, что сумела разыскать эту девушку, поговорить с ней и уговорить приехать к потерпевшему в Магадан. Однако для организации переезда вновь попросила у него деньги. Потерпевший перевел обвиняемой более 58 тысяч рублей», — пояснили в МВД.

Сейчас расследование завершено, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщину будут судить по двум статьям — мошенничество, совершённое в крупном размере и мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.