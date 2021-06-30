Ярославская мошенница обманула магаданца через приложение для знакомств
Ярославль, 30 июня, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 38-летняя жительница Борисоглебского района Ярославской области обманула 61-летнего мужчину из Магадана на 700 тысяч рублей, пользуясь приложением для знакомств. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.
С января по декабрь 2018 года обвиняемая зарегистрировалась в приложении для знакомств, изменив имя и поставив в профиль чужую фотографию. Там она нашла мужчину, у которого был размещён пост о том, что ранее его обманула девушка, с которой он познакомился в этом приложении и похитила у него деньги.
Жительница Ярославской области написала мужчине, представившись сотрудником правоохранительных органов.
Помимо этого женщина в ходе общения узнала, что мужчина общался с неизвестной девушкой и у него были серьёзные намерения, но со временем контакт был потерян.
Сейчас расследование завершено, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщину будут судить по двум статьям — мошенничество, совершённое в крупном размере и мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.