Стокгольм, , 11:20 — REGNUM 29 июня лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону было поручено сформировать новое правительство Швеции. По словам обозревателя газеты Aftonbladet Лены Меллин, у политика есть только два способа добиться большинства в Риксдаге для своего избрания.

«Первая альтернатива заключается в том, что он сформирует правительство, которое, по его словам, он и хочет сформировать, вместе с «Христианскими демократами», при поддержке «Либералов» и «Шведских демократов», — заявила Меллин.

«Вторая альтернатива состоит в том, что он формирует правительство вместе с «Христианскими демократами» и «Либералами» при поддержке «Шведских демократов». Сам он не сказал, что этого хочет. Но это является одним из вариантов», — добавила Меллин.

В то же время, подчеркнула журналистка, в обеих случаях Кристерссону будет необходимо заручиться поддержкой праворадикальных «Шведских демократов».

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