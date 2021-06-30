Душанбе, , 11:12 — REGNUM Таджикистан поддерживает инициативы правительства Афганистана по установлению мира, стабильности и экономического восстановления. Об этом заявил таджикский лидер Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе главы государства.

30 июня президент Таджикистана встретился с главой Волеси Джирга Афганистана (нижней палаты парламента) Мир Рахмоном Рахмони. Собеседники обсудили обострение ситуации в Афганистане и отменили необходимость тесного сотрудничества в сфере безопасности.

По итогам переговоров стороны договорились принять эффективные меры по борьбе с терроризмом и организованными преступными группами, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.

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