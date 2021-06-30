Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Глава Пенсильванского университета Эми Гутманн будет предложена президентом США Джо Байденом в качестве кандидата на пост американского посла в Германии. Об этом 30 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, в случае утверждения Гутманн на этом посту, она станет первой женщиной в истории на посту посла США в ФРГ.

При этом новый американский посол заменит Робин Куинвилл, которая является исполняющей обязанности американского посла после того, как летом минувшего года этот пост покинул Ричард Гренелл.

В то же время, отмечается, что на данный момент ни в посольстве США в Берлине, ни в МИД Германии на данный момент эту информацию не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Германия является лучшим другом Соединенных Штатов.