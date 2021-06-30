Прага, , 11:18 — REGNUM Павел Земан покидает пост генерального прокурора Чехии 30 июня, об этом решении он заявил в середине мая. К отставке Земана привели разногласия с министром юстиции страны Марией Бенешовой, в том числе — по делу о взрывах во Врбетице.

Земан — сторонник существования единственной версии произошедшего. В апреле он заявил, что за взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетица стоят «российские оперативники». Это якобы те же люди, что отравили в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление генпрокурора Земана привело к дипломатическому скандалу и взаимной высылке дипломатов Россией и Чехией. Москва категорически отрицает причастность к взрывам.

В отличие от Павла Земана, министр юстиции Бенешова заявляла о существовании по меньшей мере трёх версий ЧП во Врбетице. Президент страны Милош Земан 27 июня также в очередной раз заявил о нескольких версиях.

Объясняя журналистам причину своего ухода, Павел Земан пожаловался на сильное давление со стороны Бенешовой. По его словам, её «атаки» очень мешали работе генпрокуратуры. Кто займёт место Земана, пока неизвестно.

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