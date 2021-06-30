Киев, , 11:01 — REGNUM Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выступает против его повторного участия в президентских выборах. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении политика.

«Есть лишь один человек, который сейчас против его второй каденции, но к чьему мнению он прислушивается. Этот человек не из офиса президента, это жена президента — Елена Зеленская. Она была против первого срока, и она не хочет второго», — сказано в сообщении.

Собеседник издания добавил, что решение будет приниматься к концу первого срока, в зависимости от уровня поддержки Зеленского в обществе.

Напомним, ранее фонд «Демократические инициативы» опубликовал результаты опроса экспертов, в котором большинство участников назвали главным «достижением» Зеленского за 2020 год закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также борьбу с оппозицией и депутатом Верховной рады, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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