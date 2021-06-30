Кострома, 30 июня, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Костроме 10-летний ребёнок получил серьёзные травмы в аварии с легковым автомобилем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

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ДТП произошло в 19.15 29 июня на улице Центральной. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль «Шкода» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Проводится административное расследование.

Как ранее писало ИА REGNUM, за первые 5 месяцев 2021 года в Костромской области в три раза(с 10 до 34) выросло число аварий с участием детей. Ребята нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. Виновными в остальных происшествиях признаны водители. Детских смертей с начала года в регионе не зарегистрировано.