Севастополь, , 10:57 — REGNUM Российская дизельная подводная лодка «Колпино», которая способна применять ракеты «Калибр», на фоне учений НАТО Sea Breeze с участием США, а также других членов и партнеров альянса, провела в Черном море комплексные учения в подводном положении. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

«В ходе комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что учения были проведены согласно плану боевой подготовки подводных сил флота на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

Кроме этого, уточняется, что в ходе учений экипаж подводной лодки провел тренировку по борьбе за живучесть и в ходе нее личный состав отработал на глубине элемент по ликвидации пробоины и подготовке к эвакуации через торпедный аппарат.

«Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки — «покладка на грунт», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военно-морские силы Ирана начали утром 30 июня учения в Каспийском море.