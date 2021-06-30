30 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:35 — REGNUM Девятое видео, опубликованное на YouTube лидером организованной преступной группировки Седатом Пекером, получило более 100 миллионов просмотров. Эти заявления, серьезно повлиявшие на чиновничий аппарат в Турции и повлекшие за собой отставки, привели к разоблачению лиц, в сотрудничестве с которыми правительство Партии справедливости и развития (ПСР) выполняло грязную и теневую работу. Разоблачения продолжаются до сих пор. Задержан еще один человек, о котором высказывался Седат Пекер, и выяснилось, что он будет давать признательные показания в суде в США.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В Австрии был задержан Сезгин Баран Коркмаз, бизнесмен, который, по утверждениям, руководил грязными делами, налаживая контакты от имени ПСР с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, с депутатами, с отправленными в отставку генералами и адмиралами, с певцами и журналистами. Поговаривают, что Сезгин Баран Коркмаз, главная фигура в расследовании по отмыванию денег, проводимом в США, станет вторым кошмаром Эрдогана, как и Реза Зарраб, признавшийся в передаче взяток в особо крупном размере и грязной торговле. Детали этого расследования, которое станет кошмаром Эрдогана, и детали сети взаимоотношений стали обсуждаться на повестке дня в Турции. Публицист T24 Толга Шардан опубликовал детали двух встреч, проведенных за день до его выезда за границу Сезгином Бараном Коркмазом с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу. В суде округа Солт-Лейк штата Юта, США, по запросу генерального прокурора штата было возбуждено дело с требованием заключения под арест Сезгина Барана Коркмаза сроком на 225 лет.

Эта тема вызвала бурную дискуссию в турецких социальных сетях.

Журналист, публицист Джансу Демир следующим образом прокомментировала эту тему в своем аккаунте в Twitter:

@cns__dmr__: «Просочилась следующая информация из первых признательных показаний Сезгина Барана Коркмаза: взятки, которые он давал начальникам полиции во время праздников, составили 3 миллиона долларов. Эти взятки состояли из подарков, таких как часы, браслеты и ожерелья. Коркмаз также дарил золотые ручки «особо любимым» журналистам».

Сезгин Баран Коркмаз

@cns__dmr__: «Скоро нам придется со свечами искать тех, кто не летал на самолете Сезгина Барана Коркмаза, кто не останавливался в гостинице Paramount, кто не фотографировался с Коркмазом Караджа…»

Шуле Айдын отвечает в поддержку этого сообщения следующим комментарием:

@aydinsule1: «По его собственным словам, его первой задачей было обманывать деревенских жителей, у которых в доме не было даже стиральной машины… После знакомства с ПСР их «успешные» дела вышли на международный уровень».

Ученый Серкан Кочак присоединяется к обсуждению следующим комментарием:

@1283Burada: «Однажды все «эти жертвующие на благотворительность» бизнесмены по очереди попробуют на вкус американское правосудие… Вы разрушили восприятие Турции во всём мире…»

Журналист Серкан Шимшек заявляет, что это дело находится на уровне аппарата президента:

@serkansimsekbfm: «Оказывается, член комитета по экономической политике администрации президента Коркмаз Караджа не только купил у Сезгина Барана Коркмаза AUDİ A8, но и посадил в этот и похожие автомобили всех политиков страны».

Пользователь по имени Серкан публикует следующий интересный комментарий:

@flager45: #DedeKimdir? («кто такой дед?») «В США против Сезгина Барана Коркмаза было возбуждено дело с требованием для него 225 лет тюрьмы, и в обвинительном заключении фигурирует правительственный чиновник с кодовым именем #Büyükbaba («Дед»)».

@flager45: «До чего же надо быть идиотом, чтобы похитить из страны Сезгина Барана Коркмаза, они не додумались, что если его поймают США, то он начнет петь. Но и до них дойдет очередь… удачи… вдобавок про таких постоянно говорят, что они «жертвующие на благотворительность». Эрдоган снова скажет, что это дело рук «внешних сил», и объявит о продолжении борьбы с внешними силами».

Рэджеп Эрдоган ArtemAugust

Депутат от Республиканской народной партии (РНП), журналист и публицист Барыш Яркадаш публикует следующий комментарий с резкой критикой:

@barisyarkadas: «Вопрос на сто миллионов долларов, тянущийся от Сезгина Барана Коркмаза к Инану Кырачу… Краткий итог «авторитарного» режима… Член РНП Кабоглу показал в цифрах, насколько всё серьезно… ПСР до сих пор не может переварить победу Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле».

@barisyarkadas: «Невозможно, чтобы Эрдоган не знал, не видел, не слышал обо всём этом! Эрдоган также знает, как безрассудно действовали многие лидеры его партии и неистово транжирили общественные блага».

@barisyarkadas: «Смотрите! Он и сам признается в этом: Сезгин Баран Коркмаз заявил: «Слава Богу, наши патриотически настроенные госслужащие разрешили переводить деньги из США в Турцию. Еще много таких же, как я, людей, пытающихся привлечь деньги в страну».