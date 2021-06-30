Джакарта, , 10:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала страны G20 укреплять многосторонность для противостояния вызовам пандемии, восстановления экономики и продовольственной безопасности, сообщает Antara.

«Я призываю все страны G20 преодолевать разногласия. Стройте мосты, а не стены», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам министра, вакцины против коронавируса являются глобальным общественным достоянием, поэтому их разработка и распространение требуют многосторонних обязательств для справедливого удовлетворения глобальных потребностей.

Глава МИД Индонезии также пояснила, что дух многосторонности также необходим для поддержки инклюзивного экономического роста.

В 2022 году Индонезия будет председательствовать в «Группе двадцати». Министр иностранных дел Индонезии пояснила, что председательство Индонезии будет направлено на повышение экономической устойчивости и стабильности, повышение производительности, обеспечение устойчивого и инклюзивного роста и налаживание партнерских отношений с различными заинтересованными сторонами.

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