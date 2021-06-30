Тегеран, , 10:43 — REGNUM Учения в Каспийском море начали утром 30 июня военно-морские силы Ирана. Об этом 30 июня сообщает агентство Fars.

По последним данным, в этих учениях будут задействованы разные виды военных кораблей, ракетные системы залпового огня, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Также уточняется, что в ходе маневров будут отработаны действия военно-морского спецназа ВС Ирана. При этом отмечается, что задачей этих учений является укрепление всесторонней безопасности в регионе Каспийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провёл в Тихом океане ракетные и артиллерийские стрельбы, отразив воздушное нападение условного противника.