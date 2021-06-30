Нью-Йорк, США, , 10:47 — REGNUM Россия выступила против назначения немецкого дипломата Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 29 июня на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что ранее в Совбезе распространили письмо о якобы назначении Шмидта высоким представителем по БиГ 27 мая. Но необходимые процедуры при этом соблюдены не были.

«Россия как член Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) хотела бы категорически не согласиться с этим утверждением», — сказал Небензя.

Он пояснил, что Шмидт — единственный кандидат — появился «практически из ниоткуда». Без лишний дискуссий и без учёта мнения России и боснийских сторон его утвердил Руководящий комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ. Он заявил, что назначение Шмидта высоким представителем без резолюции СБ ООН нарушает Дейтонское соглашение, международное право и конституцию балканской республики.

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