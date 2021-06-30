Киев, 30 июня 2021, 10:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет всерьёз «бороться» с влиянием олигархов на политическую систему Украины. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 29 июня в комментарии телеканалу NewsOne.
Политолог отметил, что Зеленский также пытается показать Западу, что он борется с олигархами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное научно-экспертное управление Верховной рады раскритиковало законопроект «Об олигархах», внесённый Зеленским на рассмотрение парламентом.
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