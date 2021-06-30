Киев, , 10:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет всерьёз «бороться» с влиянием олигархов на политическую систему Украины. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 29 июня в комментарии телеканалу NewsOne.

«Никакой борьбы с олигархами не будет. Это всё прикрытие для того, чтобы разобраться с теми олигархами, которые как бы мешают другим олигархам богатеть», — сказал он.

Политолог отметил, что Зеленский также пытается показать Западу, что он борется с олигархами.

«Не рассказывайте нам басни, посмотрите, как ведут себя каналы [Рината] Ахметова, [Игоря] Коломойского и [Виктора] Пинчука, как они облизывают со всех сторон президента… Это три олигарха, которые абсолютно не пострадают при Зеленском ни при каких обстоятельствах», — подытожил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное научно-экспертное управление Верховной рады раскритиковало законопроект «Об олигархах», внесённый Зеленским на рассмотрение парламентом.

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