«У неё есть покровители» — депутат о срыве ремонта дворов в Ярославле
Ярославль, 30 июня, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Расторгать контракт на ремонт дворов в Ярославле по соглашению сторон недопустимо. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил заместитель председателя комитета по градостроительству Ярославской областной думы Валерий Байло.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле сложилась сложная ситуация с ремонтом дворов и парка по нацпроекту «Жильё и городская среда». Подрядчик ГК «Маист» ведёт работы крайне медленно, в связи с чем городские власти могут расторгнуть контракт «по соглашению сторон».
Комитет по градостроительству уже рассматривал этот вопрос и потребовал от мэрии не допустить срыва программы благоустройства. Депутат видит в этой ситуации схему «лёгкого заработка» на муниципальных контрактах.
Валерий Байло считает, что такой вариант развития событий недопустим.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах расторгнуть контракт с ГК «Маист» по соглашению сторон заявил директор регионального «Центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования» Евгений Чуркин.