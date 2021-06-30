Ярославль, 30 июня, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Расторгать контракт на ремонт дворов в Ярославле по соглашению сторон недопустимо. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил заместитель председателя комитета по градостроительству Ярославской областной думы Валерий Байло.

City-yaroslavl.ru Ремонт двора в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле сложилась сложная ситуация с ремонтом дворов и парка по нацпроекту «Жильё и городская среда». Подрядчик ГК «Маист» ведёт работы крайне медленно, в связи с чем городские власти могут расторгнуть контракт «по соглашению сторон».

Комитет по градостроительству уже рассматривал этот вопрос и потребовал от мэрии не допустить срыва программы благоустройства. Депутат видит в этой ситуации схему «лёгкого заработка» на муниципальных контрактах.

«Я думаю, что понятно, что у этой организации есть покровители определённые, не просто же так она всё это выиграла. Компания стремится сейчас получить деньги за те работы, которые выполнила, то есть бордюр вытащила, деревья спилила. По объёму они самый лёгкие, но по цене не самые дешевые. По сути, люди хотят хапнуть деньги на лёгких работах, а потом уйти в кусты. Представьте, 18 дворов по городу, по полтора миллиона взяли с каждого, заработали 30 миллионов, остальное должен доделать кто-то другой», — выразил своё мнение депутат Валерий Байло.

Валерий Байло считает, что такой вариант развития событий недопустим.

«Если разрывать контракт, доделать работы не успеют. Возьмём Архангельский проезд, 1. Двор стоил 10 миллионов, она упала на 24% в ходе торгов, осталось 7 млн 600 тысяч. На 1,5 миллиона подрядчик выполнил работ. Всю оставшуюся работу — бордюр, асфальт, нужно сделать будет за 6 миллионов рублей, почти за половину от стоимости контракта начального. Какая организация захочет доделывать эти работы? Это нужно быть без головы. Следовательно, подрядчика нужно заставлять работать дальше, довершать начатое любыми путями», — говорит Валерий Байло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах расторгнуть контракт с ГК «Маист» по соглашению сторон заявил директор регионального «Центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования» Евгений Чуркин.