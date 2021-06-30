30 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Американцы обсудили в Twitter направление губернатором Южной Дакоты войск Национальной гвардии на южную границу США для контролирования нелегальной иммиграции.

Джейн Спай, , 11:12 — REGNUM Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм отправит 50 отрядов Национальной гвардии США к южной границе США, заявили ее представители. Миссия будет спонсирована миллиардером-республиканцем из другого штата.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

В офисе губернатора также заявили, что гвардия будет развернута в ответ на предложение губернатора Техаса Грега Эббота усилить охрану границы с помощью ресурсов правоохранительных органов из других штатов.

Большинство пользователей высказались против идеи, сказав, что у представителей бизнеса не должно быть возможности отправлять национальную армию на задания.

«Когда частное лицо может купить военное вмешательство для того, чтобы исполнить личную политическую точку зрения, гвардия превращается наёмников. Это опасно и должно быть остановлено», — написал @Aconcernedamer2.

«Частное лицо финансирует миссию национальной гвардии? Такого не существует», — прокомментировал @nealh80.

Национальная гвардия США U.S. Natioanl Guard

Многие пользователи начали сомневаться, что действия республиканских губернатора и донора (donate — жертвовать) законны. Если в стране нет закона, регулирующего настолько важный аспект жизни, значит, американцев ждёт беда, добавили в комментариях.

«Откуда все эти эвфемизмы? Нигде журналист не цитирует юристов и не проверяет правила управления Национальной гвардией, чтобы проверить, вообще законно ли это», — отметил @gartmartin9.

«Если у нас нет закона, запрещающего покупать армию, тогда мы в большей беде, чем мы думали», — написал @FoundersFollows.

«Такой закон существует, и он называется министерство обороны! Всё, связанное с Национальной гвардией проходит через министерство обороны и министерство внутренней безопасности! Так что да, Национальная гвардия оплачивается федеральными налоговыми поступлениями, а не частными деньгами!» — прокомментировал @Darlene_Edw.

«Два вопроса. 1. У Техаса есть своя двадцатитысячная Национальная гвардия. Зачем им нужны 50 отрядов из Южной Дакоты? 2. Есть ли у Ноэм полномочия активировать гвардию в другом штате?» — спросил @susantweetsNY.

«1. Хороший вопрос. Политический театр кабуки. 2. Нет. Я почти уверен, что министр обороны должен подписать разрешение на использование Национальной гвардии между штатами, что оплачивается правительством США», — ответил @TMtfromcc.

Некоторые комментаторы отметили, что за миссию будет платить миллиардер, но ничего не сказано о том, кто будет оплачивать ее последствия, если что-то случится.

«А если один из них каким-то образом будет ранен или, прости Господи, убит, пока они будут на частной миссии? Кто будет платить пособие? Что будет, если они ранят или убьют гражданского там? Кто понесет ответственность за это? Это законное болото», — написала @Barbara56532914.

Губернатор штата Техас Грег Эббот (сс) Gage Skidmore

Ряд пользователей не удивился спонсированию военной миссии частным лицом, потому что американские военные могут сделать еще хуже.

«Подождите, пока вы узнаете, что все наши военные делают», — прокомментировал @xCptMorgann.

«Почти вся военная сила сейчас используется, чтобы протолкнуть (наши) демократические взгляды по всему миру. К тому же мы регулярно используем военных для замены иностранных лидеров», — отметил @oscargodson.

Среди комментаторов есть и те, кто считает этот шаг правильным, потому что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не справляются с ситуацией на границе.

«Хорошо, давайте сделаем это. Наш сегодняшний президент не хочет разбираться с этим», — считает @joshproducts.

Некоторые пользователи считают, что действия Ноэм и ряда других губернаторов являются своеобразной попыткой протеста или создания своего правительства.

«Просто ещё один губернатор-республиканец говорит министерству юстиции, что они больше не признают Клаузулу о верховенстве (положение конституции США, предусматривающее верховенство конституции и законов США, а также международных договоров.— прим. Д. С.). Десантис (Флорида), Эббот (Техас), Дьюси (Аризона), Парсон (Миссури), а теперь и Ноэм. И всё за последние две недели», — отметил @smeesq.

«Это самая пугающая часть. Они пытаются учредить параллельное правительство, которое подорвет авторитет текущего. Если они думают, что законы к ним не применяются, тогда они их и не защищают, и никакие должности или титулы не должны препятствовать отправлению правосудия», — добавил @redshoe9.

Пользователей также обеспокоила неопределенность планов войск на границе, потому что их никто не наделял никакими полномочиями.

«Интересно, что войска будут делать, когда доберутся туда. У них нет никакой власти для того, чтобы следить за федеральным законодательством по иммиграции или любым другим федеральным законодательством. Это лишь мнение. Ничего большего», — написал @ElitistJoe.

Американская стена на границе с Мексикой Sgt. 1st Class Gordon Hyde

Многих интересует, кто же является этим спонсором-миллиардером.

«Какой спонсор-миллиардер? Почему вы никогда не пишете имена этих ребят?» — поинтересовалась @Marina4Colorado.

В связи с абсурдностью ситуации некоторые пользователи пытались шутить в комментариях.

«Мне нужно выполнить работу в саду. Если я вложу деньги в избирательную кампанию Ноэм, вы думаете Национальная гвардия Южной Дакоты будет доступна, чтобы покосить траву?» — прокомментировал @TBoneATL.

«Миллиардер из Теннесси нанял американских военных, как нанимают проституток», — написал @AlisonKateCartr.

Напомним, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, как и губернатор Техаса Грег Эббот, является близким сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, чей фокус на нелегальной иммиграции вызвал противоречивое развертывание войск на границе США и Мексики. Трамп и его сторонники считают иммиграционную политику демократов слабой и неэффективной.