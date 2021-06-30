Стокгольм, , 10:32 — REGNUM Всего несколько дней назад депутат Риксдага от «Центристов» Хелена Линдал намеревалась проголосовать против кандидатуры Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции и затем покинуть партию. Однако теперь депутат приняла противоположное решение и будет голосовать вместе со всеми остальными членами партии в Риксдаге за назначение Лёвена. Об этом 30 июня сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я приняла решение, решила еще вчера. Я буду голосовать так, как будет голосовать парламентская фракция и руководство партии, я буду следовать партийной линии», — заявила Линдал в интервью газете Svenska Dagbladet, опубликованном 29 июня.

Напомним, что по предварительным расчетам лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен набирает необходимые 175 голосов, а лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон заручился поддержкой 174 депутата.

Таким образом, при столь равном распределении голосов выбор Линдал в пользу одного из двух кандидатов мог бы оказаться решающим.

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