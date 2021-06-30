Москва, , 10:25 — REGNUM Совет Думы рассмотрел 49 законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди них 25 законодательных инициатив правительства, 17 — депутатов и сенаторов, а также семь законопроектов региональных заксобраний.

«Считаем, что работа над законопроектами не должна прерываться в летнее время, поэтому направили поступившие инициативы в регионы, правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений», — объяснил Володин.

Это необходимо еще и потому, что значительная часть законопроектов относится к предмету совместного ведения и в соответствии с законодательством требует предварительного обсуждения в регионах, добавил он.

«Это позволит избранным на выборах в сентябре депутатам сразу приступить к их рассмотрению», — пояснил спикер Госдумы.

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