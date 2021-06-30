Стокгольм, , 10:28 — REGNUM Утром 30 июня гостем журналистов шведского телеканала SVT стал тальман Риксдага Андреас Норлен, который днем ранее поручил лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону сформировать правительство Швеции. В свою очередь Норлен отметил, что неразрешимая ситуация в шведской политике со вчерашнего дня не изменилась.

«Было ли у вас ощущение, что эта сложная ситуация может разрешиться?» — поинтересовалась ведущая.

«Нет, я считаю, что сейчас ситуация примерно такая же, как и вчера утром», — ответил Норлен.

«Разве вам не следовало бы провести переговоры с независимыми депутатами?» — задала следующий вопрос ведущая.

«Думаю, это было бы совершенно неортодоксально, потому что в «Форме правления» сказано, что тальман проводит переговоры с представителями партийных фракций в Риксдаге», — ответил Норлен.

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