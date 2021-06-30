Симферополь, , 10:24 — REGNUM Прозвучавшие на Украине заявления о том, что корабли Украины и НАТО вслед за британским эсминцем Defender пройдут около берегов Крыма, являются «опасной затеей». Об этом 30 июня заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Предсказать, что будет, если украинские и натовские корабли решатся на столь опасную затею и пересекут морскую границу Российской Федерации, никто не может, но с максимальной уверенностью можно говорить, что, скорее всего, РФ будет вынуждена максимально жестко реагировать, чтобы пресечь провокацию», — приводит его слова РИА Новости.

Также Бобков отметил, что продвижение кораблей Украины и НАТО будет зафиксировано в Крыму задолго до их вхождения в российские территориальные воды, и им будут посланы соответствующие сигналы предупреждения.

«Если их проигнорируют, то последствия могут быть необратимые для кораблей-нарушителей. Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира», — добавил вице-спикер крымского парламента.

Отметим, ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что корабли Украины и НАТО могут пройти в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент около берегов Крым, после чего российский пограничный корабль, сделав неоднократные предупреждения, выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.