Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон станет первым, кто попробует сформировать правительство Швеции по поручению тальмана Андреаса Норлена. Однако в своей аналитической статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон подчеркивает, что в связи с равным распределением мандатов между двумя вероятными кандидатами на пост премьер-министра Швеции — Ульфом Кристерссоном и лидером «Социал-демократов» Стефаном Лёвеном — главу следующего кабинета министров может «определить случай».

Математика в Риксдаге сейчас очень проста — Кристерссон набирает предварительно 174 голоса против 175, которыми обладает Лёвен. Таким образом, Лёвен становится премьер-министром.

Однако, подчеркивает Кнутсон, собрать 349 депутатов Риксдага в один день в одно место — задача не из легких, в то время как Лёвену нужны все 175 голосов. Если произойдет форсмажор, премьер-министром может стать Кристерссон.

«Например, если хотя бы один депутат нажмет не ту кнопку, застрянет в лифте, вообще не придет на голосование, заболеет или будет вынужден быть дома, или если один из тех депутатов, которые сомневаются, проголосует вопреки партийной линии», — отметил Кнутсон в эфире SVT.

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