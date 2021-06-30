Кишинёв, , 10:22 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду якобы потребовала приостановить авиасообщение с Россией. Об этом 29 июня сообщает новостной портал Telegraph. md, ссылаясь на источники близкие к главе республики.

По данным журналистов, официальной причиной приостановки перелётов должна стать неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Другой причиной, как сообщили источники порталу, якобы является желание Санду помешать гражданам Молдавии вернуться из России на родину к парламентским выборам и проголосовать за политсилы левого толка.

«Мы пытались запросить комментарий у пресс-службы президента, но пока на наши звонки никто не отвечает», — отметили журналисты.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года. «Социалисты» для участия в выборах объединились с Партией коммунистов.

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