Стокгольм, , 10:21 — REGNUM После целого дня переговоров тальман Риксдага Андреас Норлен заявил, что лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон будет первым, кто попытается сформировать правительство Швеции. Однако как сообщает новостная служба SVT Nyheter, парламентские партии отнеслись к этому по-разному, а политическая ситуация в Швеции по-прежнему выглядит неразрешимой — в стране отсутствует явный перевес одного из двух политических блоков.

Так, лидер «Христианских демократов» Эбба Буш заявила, что «это хорошо, что Ульфу Кристерссону предоставляется возможность искать поддержку в парламенте для формирования правого правительства».

Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон также приветствовал эту новость. Лидер фракции «Либералов» в Риксдаге Йохан Персон назвал выбор Кристерссона в качестве первого кандидата на пост премьер-министра «разумным».

Однако «Центристы» и «Зеленые» уже заявили, что не проголосуют за Кристерссона. «Левые» заявили о поддержке Стефана Лёвена.