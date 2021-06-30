Джакарта, , 10:11 — REGNUM Председатель индонезийской партии «Голкар» Аирлангга Хартарто выразил надежду, что сотрудничество партии «Единая Россия» и политических партий стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на форуме Россия — АСЕАН будет способствовать стабильности, безопасности и процветанию, сообщает Antara.

По его словам, сотрудничество партии «Единая Россия» со странами АСЕАН также укрепляет стратегию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аирлангга Хартарто заявил, что двусторонние отношения между Индонезией и Россией имеют стратегическое значение. Россия — одна из мировых держав, влияющих на рост экономики и развитие.

«Поэтому расширение сотрудничества через многосторонние форумы очень необходимо для поддержки экономической стабильности стран региона, которые оказывают влияние на Индонезию и окружающий регион», — отметил Аирлангга Хартарто.

Индонезия высоко оценивает российскую вакцину «Спутник V». Аирлангга Хартарто надеется на более тесное сотрудничество в вопросе вакцинации населения. Это касается не только поставок вакцины, но и сотрудничества в производстве вакцины против коронавируса.