Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Американские законодатели могут поддержать потенциальные соглашения с Россией по ограничению определённых элементов противоракетной обороны (ПРО). Об этом председатель комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил 29 июня на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей.

Сам Смит намерен поддержать договорённости, направленные на укрепление стратегической стабильности, если к ним придут Москва и Вашингтон. Он отметил, что говорит от своего имени, но не от имени всего Конгресса.

«Да, считаю, что в этом направлении нам необходимо двигаться», — приводит слова конгрессмена ТАСС.

По его словам, самое опасное, что происходит сейчас в мире, это крупные денежные вливания в оборону России, Китая и США. Продвинутые военные державы постоянно создают новые вооружения, но рискуют просчитаться. Для сдерживания нужно вести диалог.

Смит выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена будет добиваться соглашения по контролю над вооружениями. Он добавил, что нельзя полностью исключить и то, что Конгресс поддержит вероятные договорённости по ограничению ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности могут пройти в июле, позднее это подтвердил посол России в США Анатолий Антонов.

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