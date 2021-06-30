Ярославль, 30 июня, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области общая сумма штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима, превысила миллион рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Масочный режим

С 21 по 28 июня сотрудники управления МВД по Ярославской области совместно с чиновниками проверили 516 предприятий, на которых было выявлено 35 нарушений масочного режима.

Всего с момента введения ограничительных мер в регионе общая сумма штрафов для жителей и предприятий области составила 1 миллион 120 тысяч рублей по 156 протоколам.

Ярославская область более лояльна к нарушителям, чем соседняя Костромская. При том, что в Костромской области население в два раза меньше, по данным на апрель 2021 года было составлено 337 протоколов о нарушении масочного режима, общая сумма штрафов составила 1 миллион 14 тысяч 500 рублей.