Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Министерство транспорта США предложило запретить коммерческое авиасообщение с Белоруссией по просьбе госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом говорится в сообщении Блинкена в Twitter.

«Благодарю министра транспорта Пита Буттеджаджа и минтранс за оперативное представление распоряжения по моей просьбе с предложением запретить продажу пассажирских авиабилетов между США и Белоруссией», — написал глава Госдепартамента

По словам Блинкена, таким образом американские власти намерены призвать президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответу за «опасные действия и пренебрежение международными нормами». Речь идёт о майском инциденте с посадкой самолёта компании Ryanair в Минске.

Минтранс США предложил запретить перелёты, но оставить правительству возможность разрешать некоторые из них из соображений соответствия национальным интересам США, национальной безопасности или гуманитарных соображений.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран, включая государства ЕС, ограничили воздушное сообщение с Белоруссией после событий 23 мая. Тогда в Минске совершил экстренную посадку борт Ryanair, на котором находился один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Роман Протасевич. Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софию Сапегу, задержали белорусские правоохранители.

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