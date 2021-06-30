Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Пхеньян несёт ответственность за бесчисленные нарушения прав человека, в том числе за «похищения» граждан Японии. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Данное заявление она сделала 29 июня в ходе онлайн-симпозиума по межкорейским проблемам.

Гринфилд осудила действия Пхеньян, касающиеся «похищений» граждан Японии и других стран, а также удерживания против их воли.

По её словам, подобные акции властей КНДР шокируют и не должны больше повторяться. Представительница США также настоятельно призвала Пхеньян освободить пленных и позволить им вернуться на родину.