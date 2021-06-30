Ярославль, 30 июня, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Деятельность акционерных обществ «ПАТП-1 города Ярославля» и «Яргорэлектротранс» в 2020 году признана неэффективной. Такую оценку им дал собственник предприятия — мэрия Ярославля. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности городских предприятий представлен в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Наиболее печальный результат у «Яргорэлектротранса». За 2020 год предприятие получило убыток в 136,7 млн рублей, а планировало получить прибыль в 5,6 млн. Причём виновата не только пандемия и снижение перевозок, но и отсутствие кондукторов. Деньги с пассажиров брать просто некому. Невыполнение плана по доходам по перевозке пассажиров составило 187,4 млн руб. А вот расходы, напротив, превысили план на 33 млн. Растут и долги.

«Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила110,1 млн руб. (увеличилась по сравнению с началом года на 15,1%). Основная суммакредиторской задолженности — задолженность перед внебюджетными фондами —47,1 млн руб. Общая сумма всех обязательств на 31.12.2020 года составила 303,9 млн руб., в том числе долгосрочные и краткосрочные заемные средства — 193,8 млн руб.», — говорится в отчёте мэрии.

Ситуация в «ПАТП-1» несколько лучше, но также далека от идеала. Убыток составил за 2020 год 90 млн рублей при плане на прибыль в размере 15,1 млн. Плана по доходам по городским перевозкам не выполнен на 122,9 млн руб., а «прочие расходы» выросли на 20,5 млн руб. Обращает на себя внимание рост долгов предприятия.

Кредиторская задолженность составила 286,5 млн руб (увеличилась по сравнению с началом года в 1,7 раза). Общая сумма всех обязательств по состоянию на конец 2020 года составила 695 млн.

Несмотря на покупку новой техники, стоимость активов предприятия снижается. Причины этого в отчёте не отражены.

«Стоимость чистых активов общества с 2016 года складывалась ниже величиныуставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах» в настоящее время проводится работа по уменьшению величины уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций», — говорится в отчёте.

Но есть и позитивные моменты. Оба предприятия смогли привлечь в 2020 году льготные кредиты и выполнили условия кредитования. Это позволит им списать в будущем сумму заимствований. В целом сводный убыток по всем предприятиям муниципального сектора экономики составил в 2020 году 298,8 млн рублей.