Рим, , 09:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в рамках серии встреч G20 в Италии, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди заявила, что во время встречи стороны обсудили план Великобритании по обеспечению Индонезии вакциной против коронавируса.

Стороны обсудили стремление Великобритании к дальнейшей активизации взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, главы МИД Индонезии и Великобритании также обменялись мнениями о подготовке к конференции по изменению климата (COP26).

«Индонезия подчеркивает, что обязательства, взятые в соответствии с Парижским соглашением, важно выполнить», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова принять председательство в G20 в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия готова принять председательство в G20