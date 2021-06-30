Рим, 30 июня 2021, 09:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в рамках серии встреч G20 в Италии, сообщает Kompas.
Ретно Марсуди заявила, что во время встречи стороны обсудили план Великобритании по обеспечению Индонезии вакциной против коронавируса.
Стороны обсудили стремление Великобритании к дальнейшей активизации взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Кроме того, главы МИД Индонезии и Великобритании также обменялись мнениями о подготовке к конференции по изменению климата (COP26).
«Индонезия подчеркивает, что обязательства, взятые в соответствии с Парижским соглашением, важно выполнить», — отметила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова принять председательство в G20 в 2022 году.
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