Минск, , 09:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрепил за Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере полномочия, в соответствии с которыми она может принимать меры в отношении СМИ за распространение сведений, способных «нанести вред» интересам страны. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Так, комиссия будет вправе принимать решения «о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае 2021 года Лукашенко подписал закон, согласно которому белорусским прокурорам предоставлено право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, «через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам».

Вдобавок к ранее установленным основаниям блокировки сайтов и прекращения выпуска СМИ введено такое основание, как принятие «Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам».