Ташкент, 30 июня 2021, 09:26 — REGNUM Диалог высокого уровня «Европейский Союз — Центральная Азия» состоится 1 июля 2021 года в Ташкенте, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.
В мероприятии примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств стран Туркестана, Афганистана, а также заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий.
Ожидается, что участники форума обсудят состояние и перспективы сотрудничества между Евросоюзом и странами Туркестана, а также общие вызовы в сфере безопасности.